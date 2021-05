Gärtnern ist seit Corona bei vielen beliebt – aber worauf kommt es an? Welches Gemüse hat wann Saison? Der Karlsruher Kleingärtner Wolfgang Walter gibt Tipps.

Wolfgang Walter hat ein Lieblingsgemüse. „Der Rettich“, verrät der Karlsruher Kleingärtner. „Mit ein bisschen Salz, dazu ein Butterbrot.“ Den Rettich hat Walter schon vor Wochen gepflanzt, in einem der Hochbeete in seinem Kleingarten in der Rheinstrandsiedlung.

Seit 1973 bewirtschaftet Walter gemeinsam mit seiner Frau Gerlinde die blühende Oase am Rande der Stadt. Sein über Jahrzehnte angesammeltes Wissen gibt er gerne weiter an die „Pandemie-Gärtner“, wie er sie scherzhaft nennt. Im vergangenen Jahr haben viele Karlsruher ihre Leidenschaft für das Gärtnern entdeckt. Doch worauf kommt es an?

Nach den Eisheiligen Mitte Mai kommt laut Wolfgang Walter die Zeit für Tomate, Gurke, Kürbis, Zucchini und Bohnen. „Jetzt ist die Kälte vorbei“, sagt der Hobby-Gärtner. Für die Bohnen hat er fünf Zentimeter tiefe Löcher in den Boden gegraben. In jedes Loch kommen fünf Bohnen-Samen. „So halten sie sich gegenseitig besser“, weiß der 80-Jährige.