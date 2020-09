Hubschrauber im Einsatz

Vermisste Frau aus Gaggenau ist wieder da

In Gaggenau wurde am Mittwochnachmittag eine ältere Frau vermisst und intensiv gesucht. Gegen 21.30 Uhr konnte sie am Abend wieder wohlbehalten angetroffen werden. Bei der Suche kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.