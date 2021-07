Einen alten Baum verpflanzt man nicht, heißt es immer. Aber wie ist es mit einem alten Gartenzwerg? Simon Glösers fast antiker Zipfelmann scheint den Umzug aus Opas Schrebergarten in seine neue Kleingartenparzelle am nördlichen Stadtrand von Karlsruhe ganz gut überstanden zu haben. Zeit und Wetter sind nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Hier und da bröckelt die Farbe. Alles in allem aber lächelt der Kleine noch immer freundlich und voller Tatendrang.

„Ohne Gartenzwerg geht es nicht“, sagt Simons Frau Mada Chahoud. Sie gehören zum deutschen Kleingarten-Klischee wie die Dirndl aufs Oktoberfest. Auch die moderne Familie von heute mag nicht auf den eigenen Zwerg verzichten.

Vielleicht ist der weiße alte Mann im Beet als ironisches Zitat gemeint, vielleicht aber auch nicht. Jedenfalls steht er symbolisch für genau das Stückchen Spießigkeit, das im Moment offenbar wieder voll im Trend ist.