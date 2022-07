Unbekannte werfen Gegenstände auf Oberleitung am Grötzinger Bahnhof

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen am Bahnhof in Grötzigen Gegenstände auf die Oberleitung geworfen. Der Bahnverkehr musste deswegen gesperrt werden.

Bislang unbekannte Täter haben in den frühen Morgenstunden am Sonntag am Bahnhof Grötzingen Gegenstände in die Stromleitung geworfen. Wie die Polizei mitteilte, meldete um 4.45 Uhr ein Zeuge der Bundespolizei, dass er Metallteile in der Oberleitung entdeckt hat

Die Bahnstrecke musste deswegen gesperrt werden. Aufgrund der frühzeitigen Sperrung ist es zu keinen Personen- oder Sachschäden gekommen. Die bislang unbekannten Täter haben zwei Metallträger, von der über die Gleise führenden Fußgängerbrücke aus, in die Oberleitung geworfen.

Ersten Ermittlungen zufolge wurden diese zuvor bei einem nahegelegenen Motorradhändler gestohlen. Der Bereich, in dem die Gegenstände abgelegt waren, wird durch eine Videoüberwachungsanlage gesichert, sodass die Tat aufgezeichnet wurde. Entsprechende Auswertung der Daten ist Gegenstand der Ermittlungen.

Ebenfalls ist am Tatort ein Fingerring aufgefunden und sichergestellt worden. Nach Auswertung der DNA-Daten kann der Ring vom Besitzer bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe abgeholt werden. Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern sowie zum Tathergang geben können, werden gebeten sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Auch gerne können sich der Täter wie auch Beteiligte hierzu melden. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer (0 72 1) 12 01 60 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.