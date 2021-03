Gegen drohende Wuchermieten: Stadt will Häuser in der Karlsruher Südstadt kaufen

In der Südstadt leben überdurchschnittlich viele Menschen von Sozialleistungen. Diese haben bei einer Verdrängung aus ihrem angestammten Viertel wegen der aktuellen Wohnungsknappheit und der steigenden Mietpreise keine Chance auf eine bezahlbare Wohnung in der Stadt. Außerdem wurden in der Südstadt in den vergangenen Jahren mehr Bauanträge gestellt und mehr Häuser aufgekauft als im stadtweiten Durchschnitt. Dieser Entwicklung will die Stadt Einhalt gebieten.