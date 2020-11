Geisterfahrer auf der B 36 bei Karlsruhe

Am Sonntagabend ist ein Geisterfahrer auf der B 36 zwischen Karlsruhe und Eggenstein unterwegs gewesen. Das umsichtige Verhalten eines Abschleppwagenfahrers konnte Schlimmeres verhindern.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Sonntagabend die Bundesstraße 36 zwischen Eggenstein und Karlsruhe entgegen der Fahrtrichtung befahren. Nur das umsichtige Verhalten eines entgegenkommenden Abschleppwagenfahrers verhinderte einen möglichen Verkehrsunfall.

Um 18.30 Uhr meldete der Zeuge, dass ihm soeben bei seiner Fahrt auf der B 36 von Karlsruhe in Richtung Eggenstein eine 3er BMW-Limousine älteren Baujahrs entgegengekommen sei, welche die Fahrbahn in falscher Richtung befuhr. Sofort schaltete der Abschleppwagenfahrer alle Warnlichter seines Fahrzeugs an, um den nachfolgenden Verkehr auf den Falschfahrer aufmerksam zu machen, und bremste ab.

Nachdem der Geisterfahrer den Abschlepper passiert hatte, wendete er seinen PKW und fuhr in der Folge in der richtigen Fahrtrichtung weiter. Bei der Ausfahrt Neureut-Süd verließ der Falschfahrer die Bundesstraße und fuhr in unbekannter Richtung weiter.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter (0721) 944840 mit der Autobahnpolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.