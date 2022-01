„Geld-Fabrik“ im Weinbrennerbau

In Karlsruhe entstehen pro Minute 600 Euro-Münzen – so erkennt man sie

Die Staatliche Münze in Karlsruhe ist die kleinste von insgesamt fünf deutschen Prägestätten. Gemeinsam mit der Einrichtung in Stuttgart bildet man das größte Münzprägeunternehmen Deutschlands. Hier entstehen nicht nur die Euro-Münzen, die wir jeden Tag in den Händen halten.