28-Jährige leicht verletzt

In Karlsruhe: Unersättlicher Freier fordert Geld zurück

Am späten Sonntagabend kam es in der Brunnenstraße in Karlsruhe zu einem Raub, bei dem ein offenbar unzufriedener Freier sein Geld von einer Prostituierten mit Gewalt zurückholen wollte. Der 26-jährige Mann verletzte die Frau leicht.