Fernverkehr

Generalstreik in Frankreich trifft auch Zughalte in Karlsruhe

Ein für Donnerstag, 5. Dezember, angekündigter Generalstreik in Frankreich wirkt sich auch auf den internationalen Zug-Fernverkehr von und nach Frankreich aus. Betroffen sind auch Verbindungen mit Halt in Karlsruhe. Zu dem Streik haben Gewerkschaften in Frankreich aufgerufen.