Genuss in der Region: So schmeckt der Frühling

Öffnungszeiten Hofladen: Di. bis Fr. 08:00 bis 19:00 Uhr, Sa., So. und Feiertage von 08:00 bis 16:00 Uhr, Frühstück Do. bis So. 8:30 bis 12:00 Uhr, Mo. Ruhetag, Di. nach Feiertagen Ruhetag