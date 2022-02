Gleich mehrere talentierte Kabarettistinnen und Kabarettisten geben sich am Wochenende auf den Bühnen zwischen Karlsruhe, Pforzheim und Achern die Ehre.

Auch musikalisch wird es, zum Beispiel in Gaggenau. Einem großen Meister der Musik wird in Pforzheim gehuldigt.

Wir stellen kulturelle Höhepunkte in der Region vor.

Wie immer muss auf die Corona-Regeln geachtet werden. In der derzeit herrschenden Alarmstufe I können Kulturveranstaltungen demnach nur nach der 2G-Regel besucht werden. Bitte vergewissern Sie sich zudem, ob die Veranstaltung nicht kurzfristig abgesagt wurde.

Theater Pforzheim erinnert an George Michael

Wer an die 1980er und 1990er Jahre denkt, der kommt an ein paar Namen nicht vorbei. Zu ihnen zählen Elton John, Aretha Franklin und: George Michael. Er und seine Hits stehen im Mittelpunkt einer Songrevue im Theater Pforzheim, die sich gewaschen hat. Bei „Freedom – A Tribute To George Michael“ gibt es am Samstag, 5. Februar, ab 19.30 Uhr seine größten Hits und die seiner Kolleginnen und Kollegen aus dieser Zeit zu hören.

Gesungen werden sie von Fabrizio Levita, ehemaliges Mitglied der Boygroup „Overground“. Karten für den Abend unter www.theater-pforzheim.de.

Monty-Python-Klamauk in der Karlsruher marotte

Er gehört zu den witzigsten Kult-Klassikern der Filmgeschichte: Monty Pythons „Die Ritter der Kokosnuss“. Dass die aberwitzige Geschichte um König Artus und seine tapferen Ritterschar aus absoluten Volltrotteln nicht nur auf der Leinwand gut ankommt, will am Freitag, 4. Februar, das marotte-Figurentheater in Karlsruhe, Kaiserallee 11, zeigen.

In Zusammenarbeit mit dem Theater Fiesemadände aus Oberkirch spielen Carsten Dittrich, Tanja Lüttner und Jan Mixsa das verrückte Ritter-Roadmovie im Abendprogramm um 20 Uhr. Karten für das Stück unter www.marotte-figurentheater.de oder Telefon (07 21) 8415 55.

Ein Österreicher jammert in Ettlingen

Stefan Waghubinger sagt von sich selbst, dass er österreichisches Jammern und Nörgeln betreibe – aber mit deutscher Gründlichkeit. Er erzählt so Geschichten mit verblüffenden Wendungen, tieftraurig und zugleich komisch.

Mit seinem vierten Soloprogramm ist der Kabarettist am Samstag, 5. Februar, ab 20.30 Uhr im Nachtcafé Ettlingen im Schloss Ettlingen zu Gast. Karten gibt es unter www.ettlingen.de sowie unter Telefon (0 72 43) 10 13 33.

San Glaser und Band spielen in Pforzheim

Sie ist die Tochter holländisch-indonesischer Eltern: San Glaser. Die Sängerin ist für ihren Stil-Parcours bekannt, der sich zwischen Jazz und Soul sowie Pop und Folk bewegt, immer ein bisschen magisch und auf jeden Fall immer authentisch.

Zu sehen ist San Glaser, die bereits ihr viertes Album herausgebracht hat, mit ihrem Programm „The Great Grand Hotel“ am Freitag, 4. Februar, ab 20.30 Uhr im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld, Osterfeldstraße 12. Mit dabei: Ihre Band, bestehend aus Henrik Wehnert an der Gitarre, Leo Lazar an den Drums und Arnd Geise am Bass. Karten für das Konzert unter www.kulturhaus-osterfeld.de.

Tina Teubner kommt nach Gaggenau

„Wenn du mich verlässt, komm ich mit“, heißt das Programm von Tina Teubner. Die begnadete Komikerin und mindestens genauso talentierte Musikerin (Kernkompetenz auf dem Gebiet des autoritären Liebesliedes) hat die Erziehung ihres Mannes erfolgreich abgeschlossen und sucht nun nach neuen Herausforderungen.

Welche das sind, das kann man am Freitag, 4. Februar, ab 20 Uhr bei der klag-Bühne in Gaggenau, Luisenstraße 17, herausfinden. Karten für den Auftritt gibt es unter rantastic.com. Infos unter Telefon (0 72 25) 96 25 13.

Klavierkabarett im Bürgersaal Achern

Erst leichtfüßig, doch dann unerwartet tiefgründig sind die Lieder von Anne Folger. Mit Wortwitz und Ironie singt sie im Rosamunde-Pilcher-Stil gegen Großkonzerne, über das Glück zu fliegen, wenn die Beine fest auf dem Boden stehen, parodiert anschaulich Beethovens „Götterfunken“ unter Lockdown- und Weingeist-Bedingungen und erklärt, warum der Tritonus keine Nuss ist. Dabei beeindruckt die Kleinkünstlerin und Kabarettistin ganz nebenbei mit ihrem musikalischen Können.

Wer das einmal erleben will, kann das am Freitag, 4. Februar, um 20 Uhr im Bürgersaal Rathaus Am Markt in Achern, Rathausplatz 1, tun. Karten und weitere Infos unter Telefon (0 78 41) 6 42 11 40.

Viel los im Karlsruher Tollhaus

Gleich drei ganz unterschiedliche Veranstaltungen bietet am Wochenende das Tollhaus Karlsruhe auf dem alten Schlachthofgelände. Kabarett und Comedy sind das Metier von HG. Butzko, der am Freitag, 4. Februar, ab 20 Uhr die Zuschauer an seinem beliebten „Kumpelkabarett“ teilhaben lässt.

Am Samstag, 5. Februar, gibt es die mindestens ebenso witzige Nessi Tausendschön zu sehen, die schon seit 30 Jahren auf Deutschlands Bühnen unterwegs ist. Musik folgt dann am Sonntag, 6. Februar, wenn um 20 Uhr Jazz- und World-Sänger Rabih Abou-Khalil auf die Bühne tritt. Karten für alles unter www.tollhaus.de.