Ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter ist Gesa Krause wieder in Top-Form. Am Samstag ist sie bei der Langen Laufnacht in Karlsruhe über 5.000 Meter dabei.

Sie ist inzwischen 31 und wird damit, wie zum Beispiel am Mittwoch beim Abendsportfest in Pfungstadt, auch in der Altersklasse W30 geführt. Vor genau einem Jahr brachte Gesa Krause Tochter Lola auf die Welt – und als junge Mutter rennt die Hindernisläuferin ihrer Zeit voraus.

Hindernis-Olympianorm von 9:23 Minuten schneller geknackt als gedacht

Eigentlich, erzählt Krauses-Trainer Wolfgang Heinig im Gespräch mit dieser Redaktion, habe er noch im März die Saisonplanung der zweifachen Europameisterin und zweimaligen WM-Dritten darauf ausgerichtet, bei der Langen Laufnacht in Karlsruhe an diesem Samstag die Hindernis-Olympianorm von 9:23 Minuten anzugreifen. Doch bei den Trainingslagern im Frühjahr in Kenia und Südafrika habe sich dann angedeutet, dass sein Schützling dieses Ziel vorzeitig würde erreichen können. Gedacht, getan.

Auf die Schnelle hat Krause also vor zwei Wochen beim Diamond-League-Meeting im chinesischen Suzhou im ersten Hindernisrennen nach ihrer Babypause das Limit für Paris um sieben Sekunden unterboten. In 9:16,24 Minuten lief die Mittelhessin gar die viertschnellste Zeit ihrer Karriere und gab zu: „Da fällt mir auch ein Stein vom Herzen.

Das war der wichtigste Schritt Richtung EM in Rom und Olympia in Paris. Dass ich hinter der Weltrekordlerin und der Olympiasiegerin Dritte geworden bin, war eine schöne Zugabe.“ Heinig kommentiert Krauses Coup mit den Worten: „Diese Leistung ist sehr, sehr gut und sehr beruhigend.“

Ein Kracher mit einem brutal starken 5.000-Meter-Feld Günther Scheefe

Für die Laufnacht im Carl-Kaufmann-Stadion bedeutet das, dass die Zuschauer Gesa Krause länger zujubeln können. Denn die erfolgreichste deutsche Läuferin des letzten Jahrzehnts verzichtet aufgrund der bereits erfüllten Vorgabe auf ihre Spezialdisziplin und tritt stattdessen über die 5.000 Meter (Start: 22.15 Uhr/Livestream im SWR) unter anderen gegen Hallen-Europameisterin Hanna Klein an. „Ein Kracher mit einem brutal starken 5.000-Meter-Feld“, schwärmt Trainer Günther Scheefer von der veranstaltenden LG Region Karlsruhe.

Krause hatte kaum entbunden, da lief sie wieder auf dem Crosstrainer

Krause wird also 15 statt nur neun Minuten unterwegs sein - und wird wieder versuchen, die Expertinnen zu ärgern. So wie schon als Dritte mit persönlicher Bestzeit über die 1.000 Meter am Sonntag in Pliezhausen und als Siegerin über die 1.500 Meter am Mittwoch in Pfungstadt. „Ich bin sehr zufrieden, dass sie vier Wochen vor der EM schon ein sehr hohes Niveau hat. Das gilt es zu halten und möglichst noch auszubauen“, sagt Heinig. Auch mit Läufen auf der Überdistanz 5.000 Meter wie nun in Karlsruhe.

Gesa Krause hatte kaum entbunden, da lief sie schon wieder auf dem Crosstrainer. Nach vier Wochen folgten Waldläufe, nach zwei Monaten drückte sie auf der Bahn aufs Tempo. Beim Silversterlauf ihres gleichnamigen Vereins aus Trier gab sie das Wettkampf-Comeback über fünf Kilometer – in neuer Bestzeit. Im Februar gewann Krause bei den deutschen Hallenmeisterschaften die Titel über 1.500 und 3.000 Meter – und die Zuversicht, dass es mit einer weiteren Medaille bei der EM Anfang Juni und vor allem dem großen Ziel Finale bei Olympia Anfang August etwas werden könnte: 2012 in London wurde sie Achte, 2016 in Rio Sechste, 2021 in Tokio Fünfte.

Über Karlsruhe nach Rom und Paris – das gilt nicht nur für Krause. Allein fünf Europameister und Europameisterinnen sowie etliche Frauen und Männer aus der erweiterten Weltklasse gehen an den Start in den Abendrennen (ab 19 Uhr) von 800 bis 5.000 Meter. Die Rekordzahl von 900 Läufer und Läuferinnen hat gemeldet für die insgesamt 50 Rennen von 13.20 Uhr bis Mitternacht.