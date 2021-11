Alle Jahre wieder: Das Weihnachtsfest vorbereiten, Plätzchen backen, Besorgungen machen – in der Vorweihnachtszeit kommt bestimmt auch in diesem Jahr wieder viel zusammen. Wie so oft bleibt da wenig Zeit sich passende Geschenke für Familie und Freunde zu überlegen. Ein weiteres Problem: Individuelle Geschenke sind häufig schwer zu finden.

Dabei ist die Lösung naheliegend: Gutes für die Gesundheit kann wirklich jeder gebrauchen! Nicht zuletzt in der Vorweihnachtszeit bieten die Mitglieder der GRUPPE KARLSRUHER APOTHEKER e.V. ihren Kunden daher eine kompetente Beratung, um ihren Lieben eine gesunde Überraschung zu schenken.

Etwas Gesundes für jeden Bedarf

Für ältere Verwandte und Bekannte eignen sich beispielsweise Blutdruckmessgeräte oder Präparate, die die Gesundheit und Fitness unterstützen. Auf jeden Fall sind Kosmetika aus der Apotheke ein passendes Geschenk. Hier gibt es für jeden Hauttyp und jedes Hautproblem in allen Preislagen die richtigen Pflegeprodukte mit Bestandteilen, die auch von Allergikern gut vertragen werden können.

Mit Kleinigkeiten aus der Apotheke, wie wohltuenden Tees oder leckeren Säften, können Präsentkörbe gut gefüllt oder andere Geschenke aufgewertet werden. Ein Sonnenschutz oder eine Fußcreme für Outdoor-Aktivitäten in der Winterzeit zeigen, dass man sich Gedanken gemacht und sich in den Beschenkten hineinversetzt hat.

Zutaten für leckeres Weihnachtsgebäck

Do-It-Yourself Geschenke liegen auch dieses Jahr ganz vorne im Trend. Ob ein selbstgemachtes Massageöl oder eine Handcreme – in der Apotheke gibt es dafür hochwertige Ausgangsstoffe.

Auch Weihnachtsgebäck mit Zutaten aus der Apotheke wie zum Beispiel Zimt und Vanille oder Lebkuchen- und Glühweingewürz sind wieder sehr beliebt. Die Stamm-Apotheken vor Ort bietet viele edle Zutaten in geprüfter Qualität, um die Lieben kulinarisch zu verwöhnen.

Ein immer wieder beliebtes Geschenk ist der Apotheken-Gutschein. Hier ist die Freude besonders groß, denn der Beschenkte kann selbst entscheiden, was er oder sie benötigt.

Geschenke in der Apotheke einpacken lassen

Die liebevolle Verpackung der Geschenke gehört bei den Karlsuher Apotheken ebenso zum Kundenservice, wie eine besonders kompetente und individuelle Beratung. Denn häufig kennen die Mitglieder der GRUPPE KARLSRUHER APOTHEKER e.V. ihre Kunden persönlich und oft auch die Person, die beschenkt werden soll. Dieses Angebot sollte man nutzen und in diesem Jahr einfach etwas für die Gesundheit verschenken.

Die Apothekerinnen und Apotheker der GRUPPE KARLSRUHER APOTHEKER e.V. helfen bei der Suche nach dem passenden Geschenk gerne weiter. Einfach nachfragen!