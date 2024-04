Genuss in der Region: In Karlsruhe warten Top-Locations und beste regionale Produkte auf Genießer.

„Nur net huddle“: Dieses Karlsruher Motto spiegelt perfekt die entspannte badische Lebensart wider. Untrennbar damit verbunden sind Genuss und Gaumenfreuden. Denn wo lässt es sich entspannter sein als bei einem vorzüglichen Essen in einem hervorragenden Restaurant?

Ein kreatives Abendessen aus frischen, saisonalen Produkten oder ein köstliches Frühstück in gemütlicher Atmosphäre – dabei kann man Stress für einige Stunden hinter sich lassen und gemeinsam mit Freunden und Familie entspannen.

Die Spargelsaison läuft und die Erdbeersaison hat gerade angefangen. Diese und viele andere regionale Produkte der Landwirtschaft findet man in den Top-Locations in Karlsruhe in bester Qualität. Echte Genießer müssen also nicht lange suchen und weit schauen.

Anders auf dem Turmberg

Kulinarisches Angebot:

Betonfinish ziert die Wände, holzgemaserte Tische, schlichte Deko

Lass dich in bequeme Sessel fallen und mit ebenso regional wie international angehauchten Leckereien verwöhnen.

Die Wildspeziali­täten stammen fast alle aus Sörens eigener Jagd.

Eine tolle Weinauswahl mit Schwerpunkt Deutschland sorgt dafür, dass keine Kehle trocken bleibt.

Gestärkte Tischwäsche, Tafelsilber, steifer Service – Fehlanzeige.

Hier geht’s urban und locker zu, aber durchaus mit Niveau

Kontaktdaten:

Montag bis Donnerstag 18:00 bis 22:00 Uhr, Freitag 18:00 bis 23:00 Uhr. Letzte Küchenannahme 20 Uhr. Samstags, Sonn- und Feiertags geschlossen.

Hofbistro 365 Tage geöffnet

In unseren Räumlichkeiten finden außerdem regelmäßig Winzerabende mit Überraschungsmenü statt. Für Feiern oder größere Gruppen (ab 10 Personen), schickt uns bitte eine Mail.

Reichardtstraße 22, 76227 Karlsruhe Durlach

www.anders-turmberg.de

kontakt@anders-turmberg.de

Il Teatro2

Kulinarisches Angebot:

Wir zelebrieren im Restaurant Il Teatro² einen kreativ ausgerichteten Küchenstil auf Basis der traditionellen italienischen Küche, beeinflusst und inspiriert durch kulinarische Highlights aus der ganzen Welt

Wir verbinden tolle Produkte mit perfektem Handwerk

Langjähriger Familienbetrieb (40 Jahre), seit September 2019 in zweiter Generation geführt

„Vielleicht die besten Spaghetti Carbonara Karlsruhes“

Sommerterrasse

Über 200 Wein-Positionen aus Italien, Deutschland und Spanien

Monatlich wechselnde Speisekarte mit saisonalen Gerichten

In verschiedenen Restaurantführern gelistet, z.B. Guide Michelin, Gusto usw.

MeinLokalDeinLokal-Gewinner

Kontaktdaten:

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Montag 12:00 bis 14:00 Uhr und 18:00 bis 23:00 Uhr ; Dienstag & Mittwoch Ruhetag

Ettlinger Str. 2c, 76137 Karlsruhe

https://www.ilteatro.de

+49 (721) 35 65 66

Mauritius Karlsruhe

Kulinarisches Angebot:

Große Cocktail-Auswahl

Knackige Salate mit Pinsabrot

Gesundes Superfood

Burger

Leckere Pinsa

Eigene Beachfood-Kreationen mit und ohne Fleisch

Ausschließlich frische und regionale Zutaten

NEU: Samstag, Sonntag und an Feiertagen Breakfast Buffet von 9 bis 12 Uhr

Kontaktdaten:

Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 11:00 bis 00:00 Uhr, Fr. 11:00 bis 01:00 Uhr, Sa. 09:00 bis 01:00 Uhr, So. und Feiertage 09:00 bis 00:00 Uhr

Schlossplatz 19, 76131 Karlsruhe

www.my-mauritius.com/restaurants/karlsruhe/

karlsruhe@my-mauritius.com

+49 (721) 86 48 87 88

Wilma Wunder

Kulinarisches Angebot:

Frühmorgens: Wilma verzaubert mit himmlischem Frühstück und wohlduftenden Kaffeespezialitäten

Im Laufe des Tages: Mix aus internationalen, deutschen und regionalen Gerichten wie Flammkuchen oder regionalen Schäufele – immer gepaart mit einer Prise Kreativität.

Zur späteren Stunde: Wilmas Wunder-Bar sorgt mit Cocktails, Spritz-Getränken und ausgewählten Weinen für einen stimmungsvollen Abend.

Kontaktdaten: