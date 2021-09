Nach Tokio

Gewichtheberin Sabine Kusterer zieht es zum Neustart von Durlach nach Berlin

Die Olympischen Spiele in Tokio verliefen für die Karlsruher Gewichtheberin Sabine Kusterer anders als erhofft – auch, weil sie sich zu wenig vorbereiten konnte. Aufhören will sie nicht, im Gegenteil – dafür zieht es sie jetzt in die Hauptstadt.