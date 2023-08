Die City Initiative Karlsruhe e.V. (CIK) wird diesen Sommer den Zeitraum um die beliebten Schlosslichtspiele durch eine besondere Aktion bereichern, und zwar mit dem großen Gewinnspiel „Karlsruhe gewinnt!“.

Neben über 300 attraktiven Einzelpreisen und sechs Premiumpreisen im Wert von jeweils bis zu 1.500 Euro lockt ein Hauptpreis mit Goldmünzen im Wert von 25.000 Euro. Zu gewinnen gibt es zum Beispiel Restaurantgutscheine, Shoppinggutscheine, Erlebnisgutscheine oder auch hochwertige Sachpreise aus verschiedenen Kategorien.

Jedes Jahr begeistern die Schlosslichtspiele hunderttausende von Besuchern. Ob Einkaufen oder Schlemmen: Die Besucher der Schlosslichtspiele stellen einen wirtschaftssteigernden Faktor für Karlsruhe dar. Mit „Karlsruhe gewinnt!“ möchte die CIK die Besucher der Schlosslichtspiele zu weiteren Aufenthalten in der Karlsruher Innenstadt animieren.

Kassenbelege aufheben, hochladen und an der Verlosung teilnehmen

„Mit dieser Aktion sollen die teilnehmenden Unternehmen von den Synergieeffekten dieses jährlichen Zuschauermagneten profitieren, letztendlich natürlich die gesamte Stadt. Mit den vielen attraktiven Preisen und dem Mega-Hauptpreis wollen wir diesen Sommer die Besucher der Karlsruher Innenstadt begeistern“, so Frank Theurer, Citymanager und Geschäftsführer der City Initiative Karlsruhe, dem Veranstalter und Ideengeber dieses Gewinnspiels.

Und so funktioniert’s: Während des Aktionszeitraumes können die Kunden der teilnehmenden Unternehmen ihre Kassenbelege – egal ob aus Einzelhandel, Gastronomie, Kultur- und Freizeiteinrichtungen oder Dienstleistungsunternehmen – auf www.karlsruhe-gewinnt.de hochladen oder bei der CIK per Post oder Mail einreichen und nehmen damit an mehreren Verlosungen teil. Verlost wird ein Hauptgewinn in Form von Goldmünzen im Wert von 25.000 Euro, gesponsert von den Zentral Apotheken Karlsruhe.

Die Stadt gezielt unterstützen und weiterentwickeln

„Als Inhaber der Zentral-Apotheken, ehrenamtlicher Vorsitzender der City-Initiative und Ur-Karlsruher liegt mir unsere schöne Stadt am Herzen. Viele Menschen haben das Auge dafür verloren, wie attraktiv unserer Stadt ist. Mit der Aktion ‚Karlsruhe gewinnt‘ möchte ich die Motivation schaffen, sich in Karlsruhe umzusehen und zu entdecken, welche tollen Ecken und Geschäfte es gibt. Jeder Besucher trägt dazu bei, dass unsere Stadt floriert und sich weiterentwickelt. Kommen Sie also in die Stadt und helfen mit“, so Henrik Rohde, Inhaber der Zentral-Apotheken und Vorstandsvorsitzender der City Initiative Karlsruhe.

Zusätzlich gibt es wöchentliche Ziehungen mit der Chance auf einen Wochenhauptpreis im Wert von jeweils zwischen 1.000 und 1.500 Euro sowie eine Vielzahl weiterer Preise im Wert von je mindestens 50 Euro. „Ein großes Dankeschön in diesem Zusammenhang an die rund 50 teilnehmenden Unternehmen, dass sie so viele attraktive und hochwertige Preise für dieses Gewinnspiel zur Verfügung stellen, nicht zuletzt natürlich auch dem Hauptsponsor von den Zentral-Apotheken“, so Citymanager Frank Theurer von der veranstaltenden City Initiative, die einen hohen fünfstelligen Betrag in die Bewerbung der Aktion steckt. Ein Invest aus dem gemeinsamen Marketingbudget der CIK und der Karlsruhe Marketing und Event GmbH.

Kassenbelege fungieren als Lose

„Mit dem Gewinnspiel werden die Schlosslichtspiele noch stärker mit der Innenstadt und den ansässigen Unternehmen verknüpft. Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Chance auf attraktive Gewinne die Kopplungseffekte zwischen dem weit über Karlsruhe hinausstrahlenden Event und der lokalen Wirtschaft weiter erhöht und die Besucherinnen und Besucher dazu animiert, vor den abendlichen Shows am Schloss noch einen Abstecher in die Quartiere der Innenstadt zu machen“, erklärt Dennis Fischer, Bereichsleiter Citymarketing bei der Karlsruhe Marketing und Event GmbH.

Als Aktionszeitraum für „Karlsruhe gewinnt!“ gilt der 14. August bis einschließlich 24. September, also exakt sechs Wochen. Als Lose fungieren die Kassenbelege der Kunden der teilnehmenden Unternehmen (Liste auf www.karlsruhe-gewinnt.de). Alle Belege kommen in die Verlosung für den Hauptpreis am Ende des Gewinnspiels. Die Gewinner werden von der CIK benachrichtigt und können ihre Gewinne bis spätestens sechs Wochen nach der Gewinnbenachrichtigung abholen.