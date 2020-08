August 2019. Zwischen Ettlingen und Rastatt knistert die Luft. Der Wind frischt auf. Regen setzt ein. Eine Unwetter rauscht über Karlsruhe und die Region. Besonders der Ettlinger Stadtteil Bruchhausen, aber auch Malsch und Rheinstetten rücken in den Fokus einer großen Gewitterzelle. Und diese Zelle tobt sich am 6. August mächtig aus.

Bereits am Abend rückt die Feuerwehr mehr als 40 Mal aus. Die Schlossfestspiele in Ettlingen werden abgebrochen. Kurzzeitig fällt in manchen Orten der Strom aus . Am stärksten trifft es den Hardtwald bei Ettlingen. Die Bilanz der Forstleute wird nach dem Unwetter ernüchternd ausfallen: Mehr als 10.000 Meter Festholz entwurzelt der Sturm.

Unwetter am Mittwoch: So schlimm wie 2019?

Ein Jahr und sechs Tage später: Wieder schweben tiefschwarze Wolken südlich von Karlsruhe. Wieder trifft das Unwetter Ettlingen. Wieder schrillen die Einsatzmelder der Rettungskräfte mehr als 30 Mal. Schnell wird klar: Mit 2019 kann das Unwetter vom 12. August 2020 nicht mithalten.