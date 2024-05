Diesen Freitagabend hatten sich die PS Karlsruhe Lions freilich ganz anders vorgestellt. Zum Auftakt der Play-offs in der Zweiten Basketball-Bundesliga kassierte das „Karlsrudel“ bei den Gießen 46ers eine mehr als deutliche Niederlage.

Nach 40 Minuten des ersten von mindestens drei K.o.-Duellen verloren die Lions beim favorisierten Hauptrunden-Zweiten mit 111:84. Die bereits im Vorfeld thematisierte physische Überlegenheit der 46ers kam nahezu das gesamte Spiel über zum Tragen.

PSK Lions ohne Wurfglück in der Offensive

Schon der Start in der in Rot getauchten Gießener Osthalle – in der Szene gern „Osthölle“ genannt – ging aus Sicht der Lions ziemlich in die Hose. Nach dreieinhalb Minuten sah sich Aleksandar Scepanovic zur ersten Auszeit gezwungen: 5:14 lag sein Team da bereits hinten.

Die Karlsruher begannen ziemlich nervös, ohne Wurf-Fortune und obendrein ohne den nötigen Biss in der Defensive. Vor allem Gießens Duane Wilson, zweitbester Scorer der Liga, und der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Robin Benzing waren derweil sofort im K.o.-Modus.

PSK-Profi Dibba hält mit Dunk, Dreier und Block dagegen

Bakary Dibba hielt mit Dunk, Dreier und Block dagegen. An der extrem deutlichen 34:21-Führung der 46ers nach zehn Minuten änderte das freilich nichts.

Bei den Lions, die nach wie vor in der Deutsch-Rotation auf die verletzten Garai Zeeb und Jason Ani verzichten mussten, nahm wie schon vor Wochenfrist in Koblenz Victor Bailey zusehends das Heft in die Hand.

Doch weder die 15 Punkte des Winter-Neuzugangs bis zur Pause noch die Umstellung auf eine Zonenverteidigung konnten den Rückstand merklich verkürzen. 61:48 führte Gießen zur Halbzeit.

Lions-Spielmacher O’Showen Williams und sein Team hatten nach dem Seitenwechsel früh mit Foulproblemen zu kämpfen. Und mit weiter extrem fokussierten Gastgebern.

Stenogramm der PSK Lions Bailey 23 Punkte/3 Dreier, Williams 18/1, Dibba 14/3, Jostmann 10/1, von Waaden 8/2, Dent 5/1, Albus 4/0, Tunstall 2/0.

Zu allem Übel musste auch Dominick von Waaden mit einer Knöchelblessur zeitweise vom Feld, was die Verletzungsprobleme der Lions zumindest zwischenzeitlich verschärfte. Mit 85:65 ging es ins finale Viertel.

Im letzten Durchgang war aus Sicht der Lions nur noch Schadensbegrenzung angesagt. Runde zwei der auf drei Siege angelegten Play-off-Serie steht bereits am Sonntag an: Tip-Off in der Karlsruher Lina-Radke-Halle ist um 18 Uhr.