Gottschalk und Elstner lösen tierischen Wetteinsatz im Karlsruher Zoo ein

Thomas Gottschalk hatte bei der Jubiläumsshow von „Wetten, dass...“ im vergangenen November seine Wette verloren. Als Entschädigung besucht er nun gemeinsam mit Frank Elstner und fünf Schulklassen am 5. Juli den Karlsruher Zoo.

Die Entertainer Thomas Gottschalk und Frank Elstner wollen am 5. Juli im Karlsruher Zoo Wettschulden einlösen und mit fünf Schulklassen die tierischen Bewohner besuchen. Das teilte die Stadt Karlsruhe am Donnerstag mit.

In der jüngsten Sendung von „Wetten, dass..?“ im vergangenen November hatte Elstner als Wetteinsatz angeboten, mit Gottschalk Schulklassen in den Zoo Karlsruhe einzuladen. Da die Wette verloren wurde, standen die beiden TV-Moderatoren in der Bringschuld.

Für den Besuch mit Gottschalk und Elstner hatten sich nach Angaben der Stadt „unzählige Klassen“ beworben. Elstner und Zoodirektor Matthias Reinschmidt wählten fünf von ihnen aus.

Elstner und Gottschalk sind Tierpaten

Elstner und Gottschalk sind dem Zoo auch als Tierpaten verbunden. Elstner hatte 2015 die Patenschaft für ein Bennett-Känguru namens Frank übernommen, das im vergangenen Jahr starb. Gottschalk wurde im Oktober 2020 Ehrenpate für Nasenbär Thommy.