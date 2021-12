Grinbold-Jodag: Der Spezialist für mobile Raumsysteme

Neureuter Schüler pauken bis auf Weiteres in den Räumlichkeiten der ehemaligen Draisschule

Die Firma Grinbold-Jodag aus Dischingen hat sich darauf spezialisiert Schulen und Kindergärten kindgerecht und nach aktuellen Vorschriften modular zu planen und auszuführen. Im Zuge des demografischen Wandels ist das Thema Ausbau von Schulen und Kindergärten allgegenwärtig.

Grinbold-Jodag zeigt, wie zukunftsfähiges und verantwortungsbewusstes Bauen funktioniert

Flexibel auf schwankende Schülerzahlen zu reagieren, stellt Verantwortliche von Städten und Kommunen vor enorme Herausforderungen. Eines der Spezialgebiete der Firma Grinbold-Jodag und deren modularen Bausystem ist es, auf kurzfristige Änderungen der Anforderungen schnell reagieren zu können. Dabei zeigt sie auch in puncto Nachhaltigkeit, wie zukunftsfähiges und verantwortungsbewusstes Bauen funktioniert.

Bereits 2017 realisierte das schwäbische Unternehmen für die Stadt Karlsruhe den hochwertigen Übergangsbau in Mühlburg während der andauernden Umbaumaßnahmen an der Draisschule. In wenigen Monaten entstand damals ein anspruchsvolles dreigeschossiges Schulgebäude mit circa 3.000 Quadratmetern Fläche.

Neureuter Schüler lernen in aufbereiteten Modulen der Draisschule

Während der dreieinhalbjährigen Umbauzeit des Schulkomplexes bis Anfang dieses Jahres, konnte den Kindern und Jugendlichen damit ein ansprechendes Lernumfeld geboten werden.

Die Bauqualität, inklusive der Berücksichtigung der Anforderungen an Brandschutz, EnEV oder auch der Schulbaurichtlinie überzeugte die Verantwortlichen, sodass über eine weitere Nutzung der Schule nachgedacht wurde.

Diese befindet sich nun im Schulzentrum Neureut, etwa sechs Kilometer nördlich des ehemaligen Standorts. Mit Beginn des laufenden Schuljahres sitzen die Neureuter Schüler nun in den aufbereiteten Modulen der Draisschule, währenddessen ihr Schulzentrum in den kommenden Jahren umfassend saniert wird.

Der Umbau und die Anpassungen an die örtlichen Gegebenheiten wurde durch Grinbold-Jodag in Zusammenarbeit mit dem Karlsruher Architektur- und Ingenieurbüro mrma geplant und umgesetzt.

Zusammen mit der Stadt Karlsruhe konnte so eine äußerst nachhaltige und kostenoptimierte Lösung herbeigeführt werden, die allen notwendigen Anforderungen und Sicherheitsstandards gewährleistet und im Bedarfsfall sogar kurzfristig erweiterbar ist.

Der modulare Bau, bisher vor allem in der Industrie anzutreffen, etabliert sich zunehmend im kommunalen Sektor. Dazu trägt auch der Mangel an verfügbaren Handwerkern und Fachbetrieben, die immer engeren Ausführungsfristen sowie die gute Kostentransparenz im modularen Bau bei.

„Aufgrund unseres hohen Vorfertigungsgrades in unserem Werk sind wir in der Lage die Bauzeiten zu optimieren und das bestmögliche Ergebnis für unsere Kunden zu erzielen“, unterstreicht Christian Feldmann, Prokurist bei Grinbold-Jodag.