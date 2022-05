Ja. Die DB Regio Baden-Württemberg landesweit und die DB Regio Mitte in der Region Rhein-Neckar bieten im Auftrag der Aufgabenträger ab dem 1. Juni auf zahlreichen Strecken mehr Platzkapazität: An Wochenenden und Feiertagen setzt die DB nach eigenen Angaben größere Fahrzeuge mit mehr Sitzplätzen ein. Auch Züge mit zwei gekoppelten Einheiten sind im Aktionszeitraum unterwegs. Für ein reibungsloses Ein- und Aussteigen der Fahrgäste am Bahnsteig plant die DB an besonders stark frequentierten, großen Stationen für die Wochenenden und an den Feiertagen den Einsatz von so genannten Reisenden-Lenkern. An ausgewählten Bahnhöfen unterstützen Ladehelfer die Fahrgäste mit Fahrrädern auf ihrer Reise.