Große Durchsuchungen in Karlsruhe und Pforzheim: Polizei nimmt acht Personen fest

Am 10. und 11. Dezember haben Spezialeinsatzkräfte der Polizei 29 Wohn- und Firmengebäude in Karlsruhe, Pforzheim, Heilbronn und Böblingen durchsucht. Dabei wurden mehrere Personen festgenommen und große Mengen Drogen, zwei Schusswaffen und ein sechsstelliger Bargeldbetrag beschlagnahmt.

Wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung berichten, wurden dabei die Wohn- und Geschäftsräume von insgesamt neun Beschuldigten im Alter zwischen 22 und 52 Jahren durchsucht. Die Personen waren den Behörden teilweise als gewalttätig und bewaffnet bekannt. Da die Durchsuchungen zeitgleich durchgeführt wurden, konnten die Beamten große Mengen Kokain, Marihuana, zwei scharfen Schusswaffen und einen hohen sechsstelligen Bargeldbetrag sicherstellen.

Gegen drei Mitglieder einer libanesischen Großfamilie sowie einen weiteren Tatverdächtigen türkischer Abstammung hatten bereits Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts der Schutzgelderpressung und Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgelegen. Sie kamen in Untersuchungshaft.

Das ganze Ausmaß der Rauschgiftkrimininalität

Die auf zwei Tage angelegten umfangreichen und mit großem Aufwand geplanten Maßnahmen setzten den Schlusspunkt hinter mehrere Polizeiaktionen, die im November 2019 vorausgegangen waren, so die Polizei. So hätten die Spezialisten der Kriminalinspektion 4 der Kriminalpolizei Karlsruhe in den vergangenen Wochen bei verschiedenen anderen Operationen mehrere Kilogramm Heroin und Kokain, über 50 Kilogramm Marihuana, scharfe Schusswaffen und erhebliche Sachwerte beschlagnahmen können. Dies - zusammen betrachtet - habe erst das ganze Ausmaß der Rauschgiftkriminalität in der Region Karlsruhe deutlich gemacht.

Bei allen Maßnahmen gingen der Polizei insgesamt acht Beschuldigte ins Netz, denen aufgrund einschlägiger Vorstrafen lange Haftstrafen drohen.

Seit Ende 2018 ermittelten Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Karlsruhe gegen die mutmaßliche Bande, nachdem sich aufgrund von Hinweisen aus anderen Verfahren ein Anfangsverdacht gegen die Gruppierung ergeben hatte.

