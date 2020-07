"Durst kostenlos stillen"

Grüne machen sich für mehr Trinkbrunnen in Karlsruhe stark

Für mehr Trinkbrunnen in der Stadt machen sich die Grünen stark. „Frei verfügbares Trinkwasser ist in heißeren Sommern eine notwendige Maßnahme der städtischen Daseinsvorsorge“, erklärt die Fraktion. Sie beantragt deshalb ein städtisches Konzept für die Errichtung und den Betrieb von solchen Anlagen. Diese sollten gut sichtbar und für alle leicht erreichbar in der Innenstadt und in den Stadtteilzentren verfügbar sein. Bestehende Trinkwasserbrunnen sollten gut erkennbar gekennzeichnet werden.