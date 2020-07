Polizei stellt fünf Tatverdächtige fest

Gruppe bricht in den Karlsruher Stadtbahntunnel ein und beschmiert Wand

Nächtlicher Ausflug wird von der Polizei gestoppt: ein paar junge Menschen machten in der Nacht zum Donnerstag auf sich aufmerksam. Sie brachen in den Karlsruher Stadttunnel in der Ettlinger Straße ein. Die Tatverdächtigen müssen sich nur des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung verantworten.