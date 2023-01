Rauer Hals, Stimme weg? Karlsruher Apotheken helfen weiter!

Während des feuchtkalten Winterwetters sind viele Menschen von einer leichten Infektion der Atemwege betroffen. Die häufigsten Symptome sind Halsschmerzen, Schluckbeschwerden und Heiserkeit. Bei Anfangsbeschwerden können Hausmittel und pflanzliche Arzneimittel helfen.

Begünstigt werden solche Infektionen oft durch trockene Heizungsluft. Sie lässt die Schleimhäute in Mund, Rachen und Nase austrocknen, so dass diese nicht mehr effektiv vor Infekten schützen können. Treten erste Beschwerden in Hals und Rachen auf, können einfache Hausmittel helfen.

Schleimhäute wieder gut befeuchten

Die Apotheken vor Ort empfehlen: Zuerst sollte man der Ursache begegnen und die Schleimhäute wieder gut befeuchten. Ausreichend trinken, Bonbons oder Halspastillen lutschen und zusätzlich vielleicht auch sogenannte salinische Zubereitungen wie Nasensprays mit Meersalz oder entsprechende Nasensalben und Nasenduschen verwenden.

Als Tee oder Gurgelzusatz eignen sich Thymian oder Salbei. Diese Kräuter haben unter anderem einen leicht desinfizierenden Effekt. Ergänzend sollten Betroffene beachten, dass die Schleimhäute nicht weiter durch Zigarettenrauch, scharfe Gewürze oder Speisen gereizt werden.

Vorsicht beim Thema Training und Sport

Außerdem sollte man bei einem Infekt nicht mit Sport übertreiben. Der Körper benötigt seine Energie momentan für den Heilungsprozess. Darum sollten statt des Lauftrainings in dieser Zeit vielleicht nur kurze Spaziergänge an der frischen Luft gemacht werden, so die Empfehlung der Mitglieder der GRUPPE KARLSRUHER APOTHEKER e.V.

Bei starken Schluckbeschwerden über mehrere Tage hinweg und bei Anzeichen von Fieber sollten die Beschwerden von einem Arzt untersucht werden. Denn eine Verschleppung von Halsschmerzen und Husten kann schlimmere Erkrankungen wie beispielsweise eine Bronchitis nach sich ziehen.

