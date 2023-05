Thema Organspendeausweis: Karlsruher Apotheker klären gerne auf

Am Samstag, 3. Juni 2023, ist „Tag der Organspende“. Ein Tag an dem man sich darüber Gedanken machen kann, ob man mit einer Organspende einer oder einem der circa 8.500 Patientinnen und Patienten, die derzeit in Deutschland auf ein Spenderorgan warten, das Weiterleben ermöglichen will - und diese Entscheidung für die Hinterbliebenen und Ärzte entsprechend dokumentiert.

Die einfachste Form der Dokumentation ist der Organspendeausweis. Dieses Formular – wahlweise auch im Scheckkartenformat – sollte man möglichst immer mit sich tragen, damit die Entscheidung im Fall der Fälle berücksichtigt werden kann.

Entnahme nur, wenn der Hirntod zweifelsfrei festgestellt wurde

Grundsätzlich dürfen bei einer Organspende nur dann Organe entnommen werden, wenn der Hirntod, also der unumkehrbare Ausfall der Hirnfunktionen, zweifelsfrei festgestellt wurde und die Einwilligung zur Entnahme vorliegt. Man kann in jedem Alter spenden, abhängig vom Zustand der Organe.

Die Organe werden erst vor der Entnahme untersucht, eine vorherige ärztliche Untersuchung ist also nicht nötig. Andererseits ist der Organspendeausweis keine Blankoerlaubnis zur Entnahme aller Organe, da man über die Spende einzelner oder aller Organe verfügen kann.

Willenserklärung schafft Klarheit

Mit einer eindeutigen Willenserklärung zur Organspende schafft man Klarheit und erspart seinen Angehörigen unter Umständen eine große Belastung. Damit die nächsten Angehörigen die persönliche Entscheidung kennen, ist es wichtig, dass man mit ihnen darüber spricht und seinen Willen mit einem Organspendeausweis und möglichst in einer Patientenverfügung dokumentiert.

Organspendenausweise bekommt man kostenlos in den Mitgliedsapotheken der GRUPPE KARLRUHER APOTHEKEN e.V. die auch regelmäßig mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) kooperieren. Hier kann man kostenlos und ausführlich beraten werden.

Zusätzliche Informationen Mehr zur Organspende und dem Organspendeausweis gibt es auch online unter www.tagderorganspende.de und www.bzga.de.

Die Mitglieder der GRUPPE KARLSRUHER APOTHEKER e.V. stehen bereit, um den Kunden bei allen Fragen und Problemen rund um die Gesundheit zur Seite zu stehen.