Reiseapotheke: Nicht zu viel, aber das Nötige mitnehmen

Die Reiseapotheke spielte aufgrund der Pandemie längere Zeit keine Rolle. Jetzt kann es aber wieder mit der Planung von Reisen losgehen. Die „alte“ Reiseapotheke muss überprüft und gegebenenfalls aufgestockt werden. Abgelaufene Medikamente müssen aussortiert und ersetzt werden.

Eine gut sortierte Reiseapotheke ist vor allem bei Auslandsreisen unerlässlich. Was genau in eine Reiseapotheke gehört, hängt unter anderem vom Reisestil – zum Beispiel mit oder ohne Kinder – sowie von der medizinischen Versorgung im Urlaubsland ab. Auf eine Safari-Tour nach Kenia sollte man mehr Medikamente mitnehmen als bei einem Städtetrip nach Kopenhagen. Eine Beratung in der Apotheke trägt dazu bei, dass man den Urlaub möglichst unbeschwert genießen kann.

Bei einer guten Beratung sollte keine Liste an Medikamenten stur ‚abgearbeitet‘, sondern die individuell benötigten Medikamente im Gespräch zwischen Patient und Apotheker ausgewählt werden.

Schmerzmittel, Desinfektion, Sonnenschutz und Mittel gegen Durchfall

Eine umfassende Reiseapotheke enthält die Medikamente, die auch in eine Hausapotheke gehören, ergänzt um Arzneimittel gegen häufige Reisebeschwerden wie zum Beispiel Reisedurchfall und die dauerhaft benötigten Medikamente in ausreichender Menge. Auch auf Tagesausflügen sind Schmerzmittel, Medikamente gegen Durchfall, Desinfektionsmittel und Verbandstoffe unerlässlich.

Auch sollte man reichlich Sonnenschutzmittel mitnehmen. Denn werden Sonnenschutzmittel zu sparsam aufgetragen, schützen sie die Haut nicht ausreichend beziehungsweise nicht wie vorgesehen. Die Menge hängt vom individuellen Hauttyp sowie von der Sonneneinstrahlung ab.

Auch sollte der Sonnenschutz bevor man in die Sonne geht und schwitzt aufgetragen werden. Insektenschutzmittel sollten etwa eine halbe Stunde nach dem Sonnenschutz aufgetragen werden.

Zur Sicherheit vor dem Urlaub die Medikamente im Heimatland besorgen

Alle notwendigen Medikamente sollte man aus dem Heimatland mit in den Urlaub nehmen, anstatt darauf zu vertrauen, dass im Notfall eine Versorgung vor Ort wie gewohnt möglich ist. Besonders in Ländern mit schlechterer Gesundheitsversorgung sollten Reisende damit rechnen, dass es vor Ort keine Apotheke gibt beziehungsweise diese nicht einfach zu erreichen ist.

Hinzu kommen die Sprachbarriere sowie der Umstand, dass Wirkstoffe im Ausland häufig unter anderen Namen vermarktet werden als in Deutschland. Bei der Zusammenstellung der individuellen Reiseapotheke stehen Ihnen die Mitglieder der GRUPPE KARLSRUHER APOTHEKER e.V. gerne zur Verfügung.

Die Apothekerinnen und Apotheker der GRUPPE KARLSRUHER APOTHEKER e.V. beraten zu diesem und anderen Themen. Einfach nachfragen!