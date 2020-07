Quarantäne in Germersheim: Keine neuen Coronavirus-Fälle unter Wuhan-Rückkehrern

Vorsichtige Entwarnung in Germersheim: Die neueste Untersuchung der Wuhan-Rückkehrer in der Südpfalz-Kaserne hat keine neuen Ansteckungen mit dem Corona-Virus ergeben. Alle 122 Heimkehrer und ihre 22 medizinischen Helfer sind wohlauf und negativ getestet.

Alle sind gesund. Der Landrat von Germersheim hat gute Nachrichten für die Wuhan-Rückkehrer, die seit zehn Tagen in der Südpfalz-Kaserne in Quarantäne ausharren müssen. Bei der Untersuchung aller Quarantäne-Gäste wurde keine Infektion mit dem Corona-Virus festgestellt. Damit sind die 1 22 China-Rückkehrer unter denen zu Beginn zwei Erkrankte waren und ihre 22 medizinischen Betreuer ihrer Entlassung einen großen Schritt näher gekommen.

Alle Proben, die am Montag von den China-Rückkehrern in der Quarantäne-Einrichtung in der Südpfalzkaserne in Germersheim genommen wurden, sind negativ. Die Testergebnisse geliefert hat das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz.

Ende der Quarantänezeit noch nicht erreicht

Am Freitag wird es noch eine weitere Beprobung geben. Denn auch wenn es mit zunehmender Dauer immer unwahrscheinlicher wird, dass das Virus noch nachgewiesen wird, ist es bis zum Ende der Quarantänezeit nicht auszuschließen, dass doch noch ein Nachweis erfolgt.

Mit den Ergebnissen ist frühestens Samstagabend zu rechnen. Eine mögliche Aufhebung der Quarantäne erfolgt nach den Richtlinien des Robert Koch Institutes. Demnach folgt selbst nach einem wiederholt negativen Ergebnis am Sonntag eine ärztliche Untersuchung. Erst danach kann überhaupt über eine Aufhebung der Quarantäne entschieden werden.

Helfer in Germersheim sind zuversichtlich

Momentan zeigen sich alle Beteiligten erleichtert über das aktuelle negative Ergebnis der aktuellen Beprobung. Sowohl die Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes, die Vertreter der Bundeswehr, des Landkreises und der Stadt Germersheim sowie die Ministerien sind optimistisch und schauen zuversichtlich auf ein Ende der Quarantänezeit für die China-Rückkehrer und die Helferinnen und Helfer in der Quarantänezone.