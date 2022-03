Bilanz am Staatstheater

Mit einem Appell gegen den Krieg endeten die Internationalen Händel-Festspiele am Badischen Staatstheater Karlsruhe. Beim Schlussapplaus der dritten und letzten Aufführung der Oper „Tolomeo“ habe das Ensemble mit „No-War“ Botschaften und den Farben der ukrainischen Nationalflagge ein Zeichen für den Frieden gesetzt, teilte das Theater mit.

Die 1978 gegründeten Festspiele fanden zum 44. Mal statt. Ein Großteil des Programms war bereits für 2021 vorgesehen gewesen, damals musste das Festival wegen der Pandemie ausfallen.

Auch die aktuelle Bilanz ist durch die Pandemie geprägt. Als die Festspiele am 18. Februar mit der Premiere der Oper „Hercules“ eröffnet wurden, war die Auslastung von Kulturveranstaltungen noch auf 50 Prozent der Platzkapazität begrenzt. Im Verlauf des Festivals konnte diese aufgrund einer neuen Corona-Verordnung des Landes auf 60 Prozent erhöht werden.

Insgesamt haben die Festspiele laut Mitteilung des Theaters bei 17 Veranstaltungen 7.400 Besucherinnen und Besucher verzeichnet. Die „zeitlos faszinierende Musik“ Händels habe Karlsruhe „wieder zum festlich erstrahlenden Mittelpunkt der internationalen Barock-Szene“ werden lassen, werden Intendant Ulrich Peters und Operndirektorin Nicole Braunger als künstlerische Leitung des Festivals zitiert.

Ständchen zum 90. des Festspielgründers

Einen besonderen Termin gab es für Günther Könemann, der von 1977 bis 1997 als amtierender Generalintendant des Staatstheaters die Karlsruher Händel-Tradition begründet hatte. Anlässlich seines 90. Geburtstags im vergangenen Dezember wurde ihm das Festkonzert der Händel-Solisten gewidmet und mit einem Geburtstagsständchen erweitert. Könemann erklärte, dies sei für ihn „eine einzigartige Freude“ gewesen. Zudem hätten die Festspiele „erneut bewiesen, welche Bedeutung die Wiederentdeckung des Händel’schen Opernwerkes hat“.

Herzstück des Festivals waren die beiden musikalischen Dramen „Hercules“ und „Tolomeo“. Deren insgesamt acht Aufführungen seien umjubelt und fast gänzlich ausverkauft gewesen, so das Theater. Zu den internationalen Stars der Barockszene in diesem Stücken gehörten die in Karlsruhe bereits bekannte Star-Mezzosopranistin Ann Hallenberg, die mit dem amerikanischen Bassbariton Brandon Cedel das Ehepaar Dejanera und Hercules gab.

In der Titelrolle von „Tolomeo“ war der Countertenor Cameron Shahbazi als Neubesetzung zu erleben. Die 2020 bereits bejubelte Besetzung mit Louise Kemény, Eléonore Pancrazi, Meili Li und Morgan Pearse kehrte nach Karlsruhe zurück.

„Hercules“ auch 2023 zu sehen

Die Karlsruher Händel-Gesellschaft, die das Festival ideell und finanziell unterstützt, habe ihre Mitgliederzahl während der Festspielzeit erneut gesteigert, so die Mitteilung. Zum Programm steuerte sie unter anderem das Preisträgerkonzert des Händel-Jugendwettbewerbs bei. Für 2023 sind die Händel-Festspiele vom 17. Februar bis 3. März angesetzt. „Hercules“ wird dann als Wiederaufnahme erneut zu sehen sein, als Neuinszenierung ist die Oper „Ottone“ in der Regie von Carlos Wagner angekündigt.