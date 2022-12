SSC-Neubau, Europahalle und Oberreut

Eine Insolvenz und ein fehlender Bebauungsplan: Hallenprojekte in Karlsruhe verzögern sich

In der kommenden Saison wollen die Baden Volleys in der Ersten Volleyball-Bundesliga am Netz stehen. Das wollten sie in ihrer eigenen Halle, die im Oktober hätte fertig sein sollen. Und auch die Europahalle bleibt noch länger dicht.