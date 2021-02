Polizei sucht nach Zeugen

Handtaschen meist aus Fahrradkörben entwendet in Karlsruhe

Am Mittwoch ist es zu vier Diebstählen von Handtaschen im Stadtgebiet Karlsruhe gekommen. In drei der vier Fällen waren die Taschen der geschädigten Frauen in einem Fahrradkorb abgelegt.