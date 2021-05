Heikel für Radler und Autofahrer

Ärger um Hans-Thoma-Straße in Karlsruhe: Die Lösung gibt es – aber vorerst passiert nichts

Ein plötzlich endender Radweg, querende und einbiegende Pkw: An der Einmündung der Bismarckstraße auf die Hans-Thoma-Straße in Karlsruhe passt vieles nicht. Eine Lösung liegt in der Schublade - wird dort aber noch eine Weile bleiben.