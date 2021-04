Kritik an Bundesregelung

Karlsruhe. Das vergangene Pandemie-Jahr hat es gezeigt: Ohne schnelles, verlässliches Internet kommen Arbeitswelt, Homeschooling und private Kommunikation an ihre Grenzen. Der Bund beschloss auf Drängen vieler Kommunen neue Fördermöglichkeiten.

Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe (BLK) kritisiert jedoch, dass noch immer wichtige Akteure beim Glasfaser-Ausbau unbeachtet bleiben. Über 5.000 Anschlüsse hat das Unternehmen bereits unter der Erde verlegt.

2020 legte der Bund eine neue Aufgreifschwelle fest: Gebiete, die nicht auf 100 Megabit pro Sekunde zugreifen können, dürfen von öffentlicher Hand wie der BLK erschlossen werden. An manchen Stellen fällt diese Schwelle sogar ganz weg, überall jedoch im Jahr 2023. Davon profitieren dann auch private Haushalte. Die neuen Regeln sollen in Kürze in Kraft treten.