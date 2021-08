Wenn der Henker Mensch und Tier in einen Sack steckt

Die Nachtigall hat ihr Leben verwirkt. Ihr Gesang soll die Frau eines englischen Ritters zum Ehebruch verführt haben. Um 1180 ist das ein schlimmes Vergehen. Der erzürnte Adelige lässt den Vogel von Pferden in Stücke reißen.

In Fontenay bei Paris steht 1266 ein Schwein vor Gericht – es wird zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Auch Ziegenböcken oder Kühen, die einen Menschen getötet haben, droht die öffentliche Hinrichtung. Wegen einer Engerlingsplage in der Schweiz wenden sich 1492 die Herren von Uri an den Papst. Tatsächlich ergeht eine Bulle gegen die gefräßigen Maikäfer-Larven.

Der Bannstrahl des Papstes dürfte den„Würmern von Uri“ allerdings wenig Schmerzen bereiten. In größerer Gefahr schweben Spatzen, die ebenfalls als Schädlinge gelten. Markgraf Karl Wilhelm von Baden-Durlach, der Gründer Karlsruhes, setzt ein Kopfgeld auf die Piepmätze aus.