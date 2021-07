Werner Maucher ist kein Herzspezialist. Aber als die Fernsehkameras am 12. Juni dieses Jahres in der 43. Minute des EM-Vorrundenspiels Dänemark gegen Finnland den am Boden liegenden dänischen Nationalspieler Christian Eriksen einfangen, weiß er sofort, was los ist.

Maucher verfolgt das Match von seinem Krankenbett in der Karlsruher Herzklinik. Plötzlich rennen Sanitäter aufs Spielfeld, auf dem Bildschirm sind die fragenden Gesichter von Spielern und Zuschauern zu sehen und während die Fernsehreporter rätseln, was passiert sein könnte, denkt Werner Maucher an die ganz frische Wunde unterhalb seines linken Schlüsselbeins.

Was da auf dem Spielfeld gerade los ist, weiß er, weil ihm vor drei Jahren genau das Gleiche passiert ist. Von einer Sekunde auf die andere, ohne Ankündigung und ohne Warnzeichen bleibt sein Herz einfach stehen. Es ist ein sonniger Apriltag auf einem Fußballplatz in seinem schwäbischen Heimatort Altdorf. Wie ein Stein fällt Werner Maucher um.