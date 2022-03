Zukunft für Kinder aus dem Kriegsgebiet

Hilfe für geflohene Kinder: Ukrainische Kinderpsychologin unterstützt Eltern und Lehrer in Karlsruhe

Mit Sorgen und Nöten von Kinder kennt sie sich aus: Yulia Marchenko arbeitete in ihrer Heimat in der Ukraine als Psychologin an einer Schule. Am Karlsruher Lernfreundehaus hat sie eine neue Stelle gefunden.