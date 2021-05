Selbsthilfe im Landkreis

Hilflos in der Sucht: Betroffene im Landkreis Karlsruhe teilen ihre Probleme mit Fremden

Einmal in der Woche gehen die Gruppenmitglieder zu einer Bestandsaufnahme. In den Treffen des Freundeskreises für Suchtkrankenhilfe Karlsruhe können sie aussprechen, was sie vor Freunden lieber verbergen. Wie kurz der Weg zum Suchtmittel manchmal ist, erkennen die Betroffenen schnell.