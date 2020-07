Auch dank privater Spenden

Stadt Karlsruhe erwirbt das Torwächter­haus in Durlach

Die Stadt kauft das Durlacher „Torwächterhaus“. Dies beschloss der Gemeinderat am Dienstag einstimmig in nicht öffentlicher Sitzung. Das Gebäude in der Ochsentorstraße 32 soll erhalten und durch einen Neubau erweitert werden. Geplant ist eine Nutzung für gemeinnützige und stadthistorische Zwecke, teilte das Presseamt der Stadt am Mittwoch mit.