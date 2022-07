Damit das Auto nicht zur Sauna wird: Tipps für Fahrten bei großer Hitze

„Man legt ihn am besten in den Schatten und deckt ihn nach Möglichkeit mit einem feuchten Tuch ab. Bitte kein Wasser einflößen, der Hund könnte sich verschlucken. Danach informiert man am besten die Polizei und sucht nach Zeugen. Denn die Menschen, die an heißen Tagen ihrer Tiere in Autos zurücklassen, müssen mit einer Anzeige wegen der Verletzung des Tierschutzgesetzes rechnen. Es wäre außerdem gut, wenn sich später ein Arzt den Hund anschaut“, sagt Klausmann.