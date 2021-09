Hochwasser: Karlsruhe und Ettlingen wollen Flutrisiko an der Alb schnell mindern

Starkregen und Hochwasser: Auch Karlsruhe hat diese Risiken. Die Rezepte gegen Starkregen bewähren sich bisher. Doch an der Alb will die Großstadt gemeinsam mit Ettlingen Wassermassen flussaufwärts dringend besser auffangen.

Die Überflutungskatastrophe im Ahrtal hat die Sinne geschärft für die Gefahr, die von Hochwasser und Starkregen ausgeht. Auch in der Kommunalpolitik in Karlsruhe ist das so: „Das Thema ist in aller Munde und das Interesse groß“, sagt Martin Kissel. Der Leiter des Karlsruher Tiefbauamts ergänzt aber auch: „Karlsruhe und Ettlingen sind in vielen Dingen gemeinsam schon weit.“

Ob Wasser in Häuser eindringt, weil ein Bach über die Ufer tritt oder weil Sturzregen alles flutet: Die Betroffenen haben in beiden Fällen den Schaden. Ein nasser Keller oder eine voll gelaufene Tiefgarage kommen oft schon teuer, im Extremfall sind Überflutungen sogar eine Gefahr für Leben und Gesundheit. Je nach Ursache der Überflutung sind die Gegenmaßnahmen jedoch unterschiedlich.

Was Karlsruhe im Ernstfall tut und was vorbeugend eingerichtet ist, darüber hat die Stadtverwaltung aus Anlass der Katastrophe jenseits des Rheins jetzt die Gemeinderatsmitglieder im Bauausschuss detailliert in interner Runde informiert.