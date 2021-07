Helfer aus der Region im Hochwasser-Gebiet: „Die Lage ist verheerend“

Daniel Heise hat schon viel gesehen und viel erlebt. Als stellvertretender Einheitsführer beim Kreisverband Karlsruhe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) war er schon oft bei Unfällen, Unglücken oder Naturkatastrophen im Einsatz.

Doch was er und seine acht Kollegen aus Karlsruhe, Bretten und Ettlingen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in dem Ort Grafschaft bei Ahrweiler im komplett überfluteten Tal der Ahr in Rheinland-Pfalz gesehen haben, übersteigt alles bisher Dagewesene.

Überflutete Häuser, überflutete Straßen, Wassermassen ohne Ende. Daniel Heise, DRK Karlsruhe