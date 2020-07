"Ich bin unschuldig": Das sagt der mutmaßliche Verursacher des PFC-Skandals

Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Franz Vogel wurden eingestellt – verschiedene Verwaltungsgerichte haben den Komposthändler aus Bühl dennoch in ihren Urteilen als mutmaßlichen Verursacher des PFC-Skandals festgestellt. Er selbst sieht sich als unschuldig. Im Video-Interview erklärt er, warum.

Franz Vogel soll in seinem Kompostwerk jahrelang verunreinigte Abfälle aus der Papierindustrie angenommen haben und als Dünger auf Felder in der Region Mittelbaden ausgebracht haben . Nach Ansicht der Behörden gelangten so schädliche Chemikalien in den Boden und von dort ins Grund- und Trinkwasser.

Er sieht sich als unschuldig

Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat Franz Vogel als hinreichend verdächtigen Verursacher der PFC-Verschmutzung zur Zahlung von mehreren Hunderttausend Euro für Untersuchungen verurteilt , der Verwaltungsgerichtshof hat dieses Urteil bestätigt.

Der Unternehmer sieht sich dennoch als unschuldig. Im BNN-Interview erklärt er, warum: