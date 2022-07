Gas geht nach wie vor auch in die Stromerzeugung. Das Netzwerk „Fokus Energie“ und die IHK Karlsruhe rufen daher jetzt zum Stromsparen bei Klimaanlagen auf.

Angesichts der Energiekrise haben das Netzwerk „Fokus Energie“ und die Industrie- und Handelskammer Karlsruhe (IHK) Unternehmen und Verbraucher zum Stromsparen aufgerufen. Mit einer „3-Grad-Initiative“, also etwa bei Klimaanlagen drei Grad mehr jetzt im Sommer, ließe sich auch für den Winter vorbeugen.

„Seit dem 23. Juni haben wir bezüglich der Gasversorgung eine Alarmstufe. Es besteht dabei die konkrete Gefahr, dass die Gaslieferungen weiter zurückgehen beziehungsweise nach der Wartungspause bei Nord Stream 1 nicht wieder aufgenommen werden“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Netzwerks, Hans Hubschneider.

Weniger Stromverbrauch könnte beim Gassparen helfen

Gas wird auch zur Stromproduktion eingesetzt; mit Bezug auf Daten der ISE Fraunhofer Energy Charts geht das Netzwerk in diesem Jahr von etwa zehn Prozent aus. „Wenn wir es schaffen würden, kurzfristig weniger Strom zu verbrauchen, dann wäre diese Einsparung direkt nutzbar, um das Füllen der Gasspeicher zu verbessern“, so Hubschneider.

Wenn wir es schaffen würden, kurzfristig weniger Strom zu verbrauchen, dann wäre diese Einsparung direkt nutzbar, um das Füllen der Gasspeicher zu verbessern. Hans Hubschneider, Vorstandsvorsitzender „Fokus Energie“

Deshalb initiieren „Fokus Energie“ und IHK Karlsruhe die „3-Grad-Initiative“ und wollen sie in die breite Öffentlichkeit bringen. „Primäre Adressaten sind Bürogebäude und Geschäftsräume, aber auch Verkaufsräume, Beratungsorte, Produktionsumgebungen oder auch Ausbildungsstätten“, erklärte Wolfgang Grenke, Präsident der IHK Karlsruhe: „Überall, wo heute klimatisiert gearbeitet, eingekauft, ausgebildet oder auch entspannt wird.“

Die Aktion sei ein Signal zum Mitmachen. Die Initiatoren wollen Wirtschaft und Kommunen ermuntern, sich ebenfalls einzubringen. Denn viele Unternehmen befürchteten durch die allgemeine Lage massive Beeinträchtigungen ihres Geschäftsbetriebs.

In den Sommermonaten „entfällt ein nicht unwesentlicher Teil des Stromverbrauchs auf den Betrieb von Klimaanlagen“, erläuterte Hubschneider. Da ließe sich die „3-Grad-Initiative“ praktisch umsetzen: Wenn Klimaanlagen laufen, dann eben mit einer drei Grad höheren Temperatur als normalerweise, also beispielsweise mit 24 statt mit 21 Grad.

Büros nicht auf unter 24 Grad Celsius kühlen

Immerhin sollte die Minimum-Temperatur einer gekühlten Büro-Umgebung 24 Grad betragen. Da bräuchten Klimaanlagen zum Beispiel bei unter 25 Grad Außentemperatur gar nicht angestellt zu werden.

Studien gehen davon aus, dass die maximale Differenz zwischen Außen- und Innentemperatur rund sieben Grad betragen sollte: Bei 35 Grad Außentemperatur würden innen 28 Grad für eine angenehme, gesunde Arbeitsumgebung genügen.

Diese Empfehlungen seien nicht neu, so die Initiatoren, „man findet dazu viele Hinweise. Wir sind aber der Auffassung, dass gerade jetzt ein guter Zeitpunkt ist, dies alles noch einmal stärker ins Bewusstsein zu rufen, es ganz bewusst umzusetzen“. Dies werde auch von den Ministerien in Berlin und Stuttgart unterstützt. „Wer Energie spart, hilft in diesen Tagen, dass unser Land zum Beispiel unabhängiger von russischen Gas-Importen wird – und tut auch etwas fürs Klima.“