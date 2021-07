Das Auto mit bosnischem Kennzeichen und deutschem Fahrschulanhänger kommt der Polizei verdächtig vor. Auf dem Bruchsaler Autobahnrasthof zeigt sich: Ihr Gefühl trügt die Beamten nicht.

Aufgeregtes Bellen im Anhänger. Darin: ein Käfig, rund einen Meter lang und 60 Zentimeter breit, mit drei Golden-Retriever-Welpen. Sie sind abgemagert. Es ist warm, ihr Trinknapf ist leer. Zwei Männer transportieren die Hunde nach eigenen Angaben von Bosnien-Herzegowina nach Luxemburg – rund 1.500 Kilometer weit.

Ein Zufallsfund. Denn eigentlich haben Zoll und Polizei am bundesweiten Kontrolltag vor allem Schwarzarbeiter im Visier. An mehreren Orten in der Region, darunter die Bruchsaler Rasthöfe an der A5, prüfen sie den Güterkraftverkehr: Speditionen, Logistikunternehmen und Paketdienstleister.