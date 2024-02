Im ECE-Center in Karlsruhe: Jugendliche rauben Kinder aus

Drei Kinder sind am Freitag im ECE-Center in Karlsruhe Opfer eines Raubüberfalls geworden. Drei ältere Jugendliche bedrohten die Jungen zunächst und nahmen ihnen dann laut Polizei ihr Bargeld ab. Danach flüchteten die drei Täter über den Ausgang Friedrichsplatz in Richtung Friedrichsplatz.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Sie beschreibt die drei männlichen Täter wie folgt: Der erste Täter ist ca. 180 cm groß, hat schwarze kurze Haare, ist 15-16 Jahre alt und war bekleidet mit Basecap, schwarzer Pufferjacke- mit Kapuze und schwarzer Hose

Ein Täter hat auffallend viele Pickel im Gesicht

Der zweite Täter ist 150 cm groß, hat schwarze kurze Haare und einen Bartflaum. Er ist 14-15 Jahre alt und war bekleidet mit Basecap, grauem Pullover und schwarzer Hose. Außerdem trug er eine schwarze Bauchtasche der Marke Eastpack.

Der dritte Täter ist ca. 180 cm groß, hat blonde leicht lockige mittelkurze Haare und war bekleidet mit einem grauem oder weißem Pullover, mit einer schwarzen Hose. Auffallend waren seine vielen Pickel im Gesicht.

Zeugen des Tathergangs werden ersucht sich unter der Rufnummer 0721/666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.