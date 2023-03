Im Hochzeitsfieber: Fünf Tipps für eine entspannte Vorbereitung

Egal ob märchenhafte Feier auf einem Schloss, romantische Boho-Hochzeit in einer Scheune oder lässige Outdoor-Party: Damit die Heirat zum unvergesslich schönen Erlebnis wird, muss vorab eine Menge organisiert werden.

Das bedeutet aber nicht, dass die Hochzeitsplanung stressig sein muss: Mit diesen Tipps bewahrt das Brautpaar während der Vorbereitungen einen kühlen Kopf und kann den großen Tag in vollen Zügen genießen.

1. Frühzeitig mit der Planung anfangen

Um in Ruhe planen zu können, sollten Paare am besten schon acht bis 12 Monate vor der Hochzeit mit den Vorbereitungen anfangen. Grundsätzlich gilt: Je früher Sie sich entscheiden und buchen, desto größer ist die Auswahl an Terminen und Locations, die zur noch Verfügung stehen.

Bei Standesämtern ist eine verbindliche Anmeldung zur Eheschließung in der Regel nicht mehr als sechs Monate im Voraus möglich, Brautpaare können jedoch schon früher nach einer Vorreservierung ihres Wunschtermins fragen.

Kosten im Blick: Angebote miteinander vergleichen

Begehrte Räumlichkeiten sind oft schon lange im Voraus ausgebucht. Um den perfekten Hochzeitsort zu finden, ist es daher besonders wichtig, sich frühzeitig zu informieren und Besichtigungstermine wahrzunehmen. So können sich Brautpaare einen Eindruck verschaffen, welcher Stil beziehungsweise welches Konzept ihnen gefällt und worauf sie besonders Wert legen.

Auch ein wichtiger Punkt: Bei einer Auswahl verschiedener Locations sollte das Brautpaar die Angebote miteinander vergleichen und anhand der Preiskalkulation eine passende Entscheidung für sich treffen.

Acht bis sechs Monate vor der Hochzeit sollte das Paar einen Beratungstermin beim Juwelier vereinbaren, um sich Trauringe auszusuchen. Firmen haben teilweise lange Lieferfristen und falls eine Gravur gewünscht ist, sollte auch dafür ausreichend Zeit eingeplant werden.

Brautkleid und Anzug: Rechtzeitig Anprobetermin vereinbaren

Was auch nicht auf den letzten Drücker erledigt beziehungsweise gekauft werden sollte: die Outfits. Braut und Bräutigam sollten rechtzeitig Termine beim jeweiligen Ausstatter vereinbaren, um in Ruhe nach dem passenden Brautkleid beziehungsweise Anzug schauen zu können.

So können sie ohne Hektik und Zeitdruck verschiedene Modelle anprobieren, um das Richtige für sich zu finden. Auch hier kann es mitunter eine Weile dauern, bis das gewünschte Modell vom Hersteller geliefert wird beziehungsweise der Schneider Änderungen am Kleid oder Anzug vornimmt.

2. Mit einer Checkliste den Überblick behalten

Eine übersichtliche To-do-Liste, am besten mit einem ungefähren Zeitplan verknüpft, erleichtert die Hochzeitsvorbereitungen enorm. Damit behalten Sie den Überblick über alle zu erledigenden Aufgaben und Termine und vergessen keine wichtigen Details.

So einen praktischen Hochzeitsplaner müssen Paare nicht einmal selbst erstellen, Vorlagen dafür stellen beispielsweise Online-Hochzeitsportale bereit. Auch Planungsbücher mit integrierten Tipps sind im Handel und online erhältlich.

Gerade in der aufregenden Zeit kurz vor der Hochzeit gibt es übrigens kein besseres Mittel zur Entspannung als nochmal einen Blick auf die abgehakte Checkliste zu werfen. Am großen Tag selbst sollte dann sowieso nur noch Genießen auf der Agenda stehen.

3. Bei den Vorbereitungen Hilfe annehmen

Die Planung der perfekten Traumhochzeit kann sehr aufwendig und zeitraubend sein, doch zum Glück müssen Brautpaare diese Aufgabe nicht alleine stemmen. Freunde, Familienangehörige und die Trauzeugen sind sicher gerne bereit, Braut und Bräutigam zu unterstützen.

Zusammen machen die Hochzeitsvorbereitungen in jedem Fall mehr Spaß: Warum nicht aus dem lästigen Einladungen adressieren einen lustigen Mädelsabend machen? Auch am Tag der Feier können hilfsbereite Hochzeitsgäste dem Paar in vielen Bereichen helfend unter die Arme greifen, indem sie zum Beispiel Deko aufbauen, Kinder betreuen, ein bisschen aufräumen oder Sitzplatzanweiser spielen.

4. Auf Profis vertrauen

Obwohl Ihre Lieben sicher mit Begeisterung bei der Planung dabei sind, kann es in manchen Bereichen doch sinnvoll sein, Hilfe von professionellen Dienstleistern in Anspruch zu nehmen. Experten stehen Brautpaaren auf dem Weg zur persönlichen Traumhochzeit und bei der Feier selbst mit Rat und Tat zur Seite.

Auch wenn zum Beispiel die Tante, Großmutter oder Freundin für ihr Leben gerne backt, ist es doch sinnvoll, an diesem besonderen Tag auf Experten zu vertrauen: Die Hochzeitstorte ist schließlich bei den meisten Feiern ein echtes Highlight und gilt schon fast als eigener Programmpunkt - sie sollte also perfekt in Szene gesetzt werden und natürlich auch schmecken.

In erfahrene Dienstleister investieren

Auch bei den Fotos sollte nicht unbedingt gespart werden, denn sie halten die einzigartigen Momente des Tages für die Ewigkeit fest. Wenn Sie Jahre später das Hochzeitsalbum zur Hand nehmen, um noch einmal die traumhaften Bilder zu bestaunen, werden Sie froh sein, in einen fähigen Fotografen investiert zu haben, der die Erinnerungen mit seiner Arbeit aufleben lässt.

5. Auszeit zu zweit nicht vergessen

Bei all den Planungen, Terminen und Erledigungen in den Monaten vor der Hochzeit kann es schnell passieren, dass für Romantik nicht mehr viel Zeit bleibt. Doch wer ab und zu gemeinsam ein „hochzeitsfreies“ Wochenende einlegt, geht danach mit neuer Energie an die Vorbereitungen heran.

Eines sollte man bei allem Planen und Organisieren nämlich auf keinen Fall vergessen: Der Kuss vor dem Altar ist der Moment, der am häufigsten „geprobt“ werden sollte.

Diese Unternehmen helfen dabei Ihre Hochzeit unvergesslich werden zu lassen:

Böckeler

Hochzeitsangebote:

Individuell-gestaltete Hochzeitstorten, passend zum Motto oder Dekokonzept

Unser Trumpf - der Geschmack! Krem-, Mousse- oder Obsttorten, die Geschmäcker sind verschieden

Unterschiedliche Grundformen: Englische Torten, Naked Cakes, Etagèren oder Herztorten

Professionelle Beratung mit Verkostung. Es gibt viele Details zu besprechen, wir haben die Erfahrung

Lieferservice in die Location: Gekühlt, rechtzeitig und in einem Stück

Kontakt:

Webseite: www.boeckeler.org

Adresse: Karlstraße 61A, 76133 Karlsruhe und Marktplatz 1, 76275 Ettlingen

Öffnungszeiten: Mo. bis So. 09.00 - 18.00 Uhr

Mail: torten@boeckeler.org

Café Kehrle

Hochzeitsangebote:

Individuelle Tortengestaltung nach Ihren Wünschen

Ob Naked Cakes, auf Etageren, Viereckig oder in Herzform so wie sich Ihre Hochzeitstorte vorstellen

Unterschiedliche Geschmacksrichtungen in einzelnen Torten

Die passende Tortengröße durch verschiedene Stockwerkshöhen

Lieferung an den Veranstaltungsort

Kontakt:

Webseite: www.cafe-kehrle.de

Adresse: Pfinztalstraße 35-37, 76227 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. Ruhetag, Di. bis Sa. 09.00 - 18.00 Uhr, So. und Feiertags 12.00 - 17.30 Uhr

Mail: info@cafe-kehrle.de

d80 Stile Italiano

Hochzeitsangebote:

Boutique in Karlsruhe seit 2007

„Total Look Store“

Das passende für jede Altersgruppe

Casual, Chic, Street Denim oder eleganter Business Dress

Hochzeitsanzüge

Kontakt:

Webseite: www.d80-stileitaliano.de

Adresse: Kaiserpassage 11, 76133 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 12.00 - 20.00 Uhr, Sa. 10.30 bis 18.30 Uhr

Juwelier Pletzsch

Hochzeitsangebote:

Individuelle Beratung, Persönlich

Trau(m)ringe, Antragsringe, Verlobungsringe, Memoire-Ringe

Konfiguration

Aufarbeitung

Gravuren

Goldschmiedemeisterwerkstatt

Weitenänderungen

Sonderanfertigung

Morgengabe

Brautschmuck

Perlschmuck

Made in Germany

konfliktfreie Diamanten, Individuelle Diamant-Gravur gratis

Kontakt:

Modehaus Schöpf

Hochzeitsangebote:

Große Auswahl an Hochzeitskleidern auch bis Größe 52

Umstandsmode für die Bräute

Große Auswahl an Hochzeitsanzügen für den Bräutigam

Hochzeitsschuhe für die Braut und den Bräutigam

Alle passenden Accessoires für die Hochzeitsbekleidung

Tolle Kollektionen für die Blumenkinder

Große Auswahl für die gesamte Hochzeitsgesellschaft

Eigenes Änderungsatelier im Hause für individuelle Änderungen

Kontakt:

Schlosshotel Karlsruhe

Hochzeitsangebote:

Bereitstellung der Räumlichkeiten

Sektempfang zum Beginn

die Kaffeetafel inklusive Kaffeespezialitäten

ein 4 Gang Menü oder Hochzeitsbuffet

Getränkeauswahl bis 02.00 Uhr

Hochzeitssuite inklusive Frühstück für das Brautpaar

Angebotspreis ohne Kaffeetafel

119,00 Euro pro Person. 74,00 Euro pro Kind von 6 bis 12 Jahren

Angebotspreis inklusive Kaffeetafel

139,00 Euro pro Person. 84,00 Euro pro Kind von 6 bis 12 Jahren

Hauseigene Hochzeitsmesse „Ja-Karlsruhe“ am 08. Oktober 2023, www.ja-karlsruhe.de

Kontakt:

Sixteen im Schwitzer’s

Hochzeitsangebote:

Einzigartige Erlebnisgastronomie im Herzen von Straubenhardt

Gemütliches Ambiente

Raffinierte Drinks und feinste Weine

Saisonal wechselnde Speisen, bekannt aus der Schwitzer’s Brasserie & Lounge

Mit Grünwänden aus echten Pflanzen, Wasserwänden und Cabrio-Dach im Wintergarten erlebt man die Natur des Nordschwarzwalds direkt im Haus

Der perfekte Ort, um eine genussvolle Zeit in bester Gesellschaft zu verbringen

Persönlicher Service und individuelle und umfassende Betreuung bei der Vorbereitungen

Kontakt: