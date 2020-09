Im Landkreis Karlsruhe klappt die Zulassung für das Auto analog und zeitnah

Das Auto hatte im Frühjahr nicht gerade Hochphase. Das merkten nicht nur die Autohäuser an ihren Verkäufen. Bei den Zulassungsstellen im Landkreis Karlsruhe ist inzwischen wieder jede Menge Betrieb.

Zulassung in Krisenzeiten

Der Alltag hat sich im Frühjahr wochenlang fast nur in den eigenen vier Wänden abgespielt: Homeoffice ersetzte das gewohnte Büro-Umfeld, private Veranstaltungen wurden abgesagt. Viele Termine, für die ein Auto hätte nützlich sein können, gab es nicht mehr. Bei den Autohäusern sowie der Zulassungsstelle des Landkreises Karlsruhe machte sich das auch in den Zahlen bemerkbar. Diese haben sich inzwischen wieder stabilisiert.

Zuletzt wurde bundesweit Kritik daran geäußert, dass die Behörden der Nachfrage der Bürger nun aber nicht nachkommen. Lange Wartezeiten kennt man im Kreis jedoch nicht. „In Karlsruhe dauern Zulassungen derzeit maximal ein bis zwei Tage länger als gewöhnlich. Zustände wie in anderen Großstädten, in denen Zulassungen mehrere Wochen dauern, haben wir nicht”, erklärt Christian Welling, Geschäftsführer der Graf Hardenberg-Gruppe mit Autohäusern in Bretten, Bruchsal, Karlsruhe und Eggenstein.

Die Gesamtzahl der Zulassungen im laufenden Jahr 2020 beträgt bislang rund 46.500, wie das Landratsamt Karlsruhe mitteilt. Als die Corona-Pandemie das gesellschaftliche Leben im März und April weitgehend stilllegte, erreichten die Zahlen mit nur 4.000 und 4.500 Zulassungen ihren Tiefpunkt.