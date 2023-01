Im Schlaf ans Ziel: Fragen und Antworten zu Nachtzügen

Wer sich mit dem Thema Bahnreisen bei Nacht näher beschäftigt, wird überrascht sein, was alles möglich ist. Ans Mittelmeer oder in den hohen Norden, an den Atlantik und sogar ans Schwarze Meer führt das Schienennetz. Auch wenn die Deutsche Bahn ihr Nachtzugangebot im Jahr 2016 ganz eingestellt hat, ist sie doch Teil des europäischen Netzes und kooperiert mit anderen Ländern, die noch oder wieder Nachtzüge fahren lassen. Manche davon bauen ihr Netz derzeit kräftig aus. Der größte Anbieter in Europa ist die Österreichische Bundesbahn (ÖBB), aber auch die Franzosen (SNCF) und die Italiener (Trenitalia) haben viele interessante Verbindungen im Angebot. „Aktuell ist es so, dass Nachtzüge in Deutschland hauptsächlich von Bahnhöfen in Großstädten angeboten werden“, sagt der Hamburger Nachtzugexperte Tim Euler. „Von Berlin, München und Hamburg gibt es beispielsweise eine ganze Reihe an Verbindungen ins europäische Ausland. Für interkontinentale Reisen nach Asien ist es notwendig, verschiedene Nachtzüge zu buchen.“

Dazu kommen mehr und mehr Angebote von privaten Bahnunternehmen. Die schwedische Firma Snälltåget etwa bietet im Sommer Verbindungen von Berlin und Hamburg nach Malmö und Stockholm.