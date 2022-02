Impfungen im Landkreis Karlsruhe: Nachfrage hat abgenommen

Die Nachfrage nach Impfungen in den Impfstützpunkten des Landkreises Karlsruhe hat zuletzt abgenommen. Der Landkreis hält jedoch weiter an dem Angebot fest – allerdings in reduziertem Umfang.

Die Landesregierung hat eine Verlängerung der Impfkampagne in den Stadt- und Landkreisen durch den weiteren Einsatz von Impfeinheiten und Impfstützpunkten für die kommenden beiden Monate beschlossen.

Der Landkreis Karlsruhe folgt dem Wunsch des Landes und hält sein Impfangebot aufrecht – so weit wie möglich angepasst an den aktuell reduzierten Bedarf.

Die Nachfrage nach Impfungen in den Impfstützpunkten des Landkreises habe zuletzt deutlich abgenommen, teil die Verwaltung auf BNN-Anfrage mit.

In den Impfstützpunkten in Graben-Neudorf und Bretten werde seit Anfang Februar zweimal pro Monat ein Impftag angeboten, in den Impfstützpunkten in Bruchsal und Ettlingen gebe es weiterhin ein tägliches Angebot.

Zusätzliche lokale Aktionen fänden weiter statt. Impftermine werden empfohlen, es werde aber niemand abgewiesen, der einfach so vorbeikomme.

Wie es mit den Impfstützpunkten ab März weitergehe, sei abhängig von den Vorgaben des Landes Baden-Württemberg. Hierzu sei das Land in Gesprächen mit allen Stadt- und Landkreisen. „Unsere Erwartung ist, dass das Impfen langfristig in die Regelversorgung übergeht und keine kommunale Aufgabe bleiben kann“, sagt Pressesprecherin Janina Keller.