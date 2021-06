Gestiegene Liefermenge

In Karlsruhe gibt es über 10.000 freie Impftermine

Wer noch nicht gegen das Coronavirus geimpft ist, hat in Karlsruhe jetzt gute Chancen, einen Impftermin zu bekommen: In der nächsten Woche können Interessierte im Impfzentrum in der Messe Karlsruhe und in der Schwarzwaldhalle über 10.000 Termine buchen.